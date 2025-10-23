В ДНР 285 человек переселят из аварийного жилья до конца 2026 года

В заявке на расселение находятся 16 многоэтажных домов

ДОНЕЦК, 23 октября. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики по программе Фонда развития территорий (ФРТ) обеспечат новыми квартирами 285 человек из аварийных многоквартирных домов до конца 2026 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Накануне заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщал, что 12 регионов России присоединились к программе расселения аварийного жилья ФРТ, в том числе впервые ее участниками стали ДНР И ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Фонд одобрил соответствующие заявки субъектов на общую сумму около 5 млрд рублей. Принятые решения обеспечат переселение порядка 5,2 тыс. человек с площади 86,6 тыс. кв. м.

"До конца 2026 года планируем обеспечить новыми квартирами 285 человек из непригодных для жизни многоквартирных домов общей площадью 7,8 тыс. кв. м. Они расположены на территории 9 муниципалитетов. Всего в заявке на расселение 16 многоэтажек", - написал Пушилин.

Восстановление жилищного фонда республики Пушилин назвал ключевой задачей для властей региона. Сейчас формируется детальный план этой работы на период до 2030 года.

"Включили в него капитальный и текущий ремонт домов, их крыш и фасадов. Отдельное внимание - восстановлению четырех ранее прифронтовых районов Донецка: Кировского, Киевского, Куйбышевского и Петровского. Планируем приступить к реализации трехлетней программы комплексного восстановления жилых и социальных объектов. <…> Всего в ранее прифронтовых районах предстоит отремонтировать около 240 социальных объектов и более 2 тыс. многоквартирных жилых домов", - отметил он.