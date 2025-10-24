"Мир квартир" назвал топ низкодоходных городов по окупаемости новостроек

В него вошли Москва и Севастополь

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Москва, Севастополь и Сочи оказались в списке самых низкодоходных городов по окупаемости новостроек. Такие данные содержатся в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.

Аналитики оценили, за сколько окупится квартира в новостройке, если сдавать ее в аренду круглый год без простоев. За основу они взяли цены на новостройки и ставки аренды по 70 крупнейшим городам России.

"Самой низкой доходности и самой долгой окупаемости приходится ждать от столичного жилья. В Москве средний арендодатель получит лишь 3,4% годовых и будет ждать окупаемости затрат на покупку недвижимости целых 29,4 года. Также невыгодные показатели оказались у Севастополя (4% и 24,8 года), Сочи (4,1% и 24,7 года), Казани (4,2% и 24,1 года), Чебоксар (4,2% и 24 года)", - говорится в материалах.

Кроме того, в список городов с низкой доходностью и окупаемостью вошли Новокузнецк (4,2% и 23,6 года), Владивосток (4,4 % и 22,5 года), Саранск (4,5% и 22,4 года), Омск (4,5% и 22,3 года) и Нижний Новгород (4,6% и 21,6 года).

Согласно исследованию, самые доходные новостройки в Махачкале и Грозном. В первом городе показатель доходности достиг 12%, показатель окупаемости - 8,4 года. Во втором - 10% и 10 лет. "Дело в том, что здесь средняя стоимость квартиры в новостройке по сравнению с другими регионами невелика, аренда же сильно выросла в последние годы", - пояснил ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

По данным аналитиков, хорошую доходность и окупаемость также дают квартиры в Мурманске (7% и 14,3 года), Нижнем Тагиле (6,9% и 14,5 года), Туле (6,8% и 14,6 года), Магнитогорске (6,8% и 14,7 года), Чите (6,7% и 14,9 года), Ростове-на-Дону (6,6% и 15,2 года), Твери (6,5% и 15,4 года) и Хабаровске (6,5% и 15,5 года). В среднем по РФ доходность квартиры в городской новостройке составляет 5,4%, окупаемость - 18,4 года.