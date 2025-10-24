Тува и Мурманская область стали лидерами по ипотечным сделкам с новостройками

На вторичном рынке доля сделок с ипотекой в сентябре 2025 года составила 24%

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Республика Тыва, Мурманская область и Хакасия стали лидерами по доле ипотечных сделок с новостройками на территории России в сентябре 2025 года. Об этом ТАСС сообщили аналитики "Авито недвижимость".

"В сентябре на первичном рынке доля ипотеки в сделках составила 66%, что на 1 п.п. превышает результаты августа и на 19 п.п. - января 2025 года. Регионами-лидерами по доле ипотеки стали Тыва (98% от всех сделок по новостройкам), Мурманская область (94%) и Хакасия (89%)", - говорится в материалах.

Согласно исследованию, на вторичном рынке России в сентябре 2025 года доля сделок с ипотекой составила 24%. Это столько же, сколько в августе и на 10 п.п. выше показателей января. Регионами-лидерами по доле ипотеки на вторичном рынке в сентябре стали Тыва (43%), Саха (Якутия) и Чукотский АО (по 42% в обоих регионах), Магаданская (40%) и Архангельская области (38%).

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ, а вместе с тем - и процентов по ипотеке за квартал, снизило требования к доходу заемщиков, рассказал ТАСС руководитель бизнес-направления "Ипотека, страхование и сделочные сервисы" "Авито" Артур Ахметов. "Россиянам стало проще преодолевать финансовый фильтр со стороны банков. В целом по первичному и вторичному рынку мы фиксируем рост доли одобрений по всем заявкам на 6 п.п.", - отметил он.