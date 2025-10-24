В Кузбассе построят биатлонный комплекс

Строительство планируют начать после улучшения экономической ситуации в регионе

КЕМЕРОВО, 24 октября. /ТАСС/. Современный биатлонный комплекс будет построен в районе озера Танай в Промышленновском округе Кемеровской области после улучшения экономической ситуации в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам встречи губернатора Ильи Середюка с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе.

Ранее Середюк сообщал, что бюджет Кузбасса за восемь месяцев 2025 года недополучил 12 млрд рублей. По словам заместителя губернатора Леонида Старосвета, всего бюджет региона до конца года недополучит порядка 37 млрд рублей из-за снижения добычи угля.

"Популярность лыж в Кузбассе растет, все больше людей катаются на любительском уровне, многие приходят в секции. В свое время в Кемерово был биатлонный комплекс, где я с отцом в детстве катался, его называли "биатлонка". Там была особая атмосфера, музыка, чай горячий, хорошо подготовленные трассы. Сейчас спортсменам нужен современный комплекс, где могли бы заниматься лыжники и биатлонисты. Нас сдерживают финансовые возможности. Как только улучшится экономическая ситуация, объект будет одним из первых, который мы построим", - приводятся в сообщении слова Середюка.

Заместителю председателя правительства Кузбасса Антону Пятовскому поручено заняться подготовкой проектной документации комплекса и оформлением земельного участка, на котором он будет располагаться. По словам Елены Вяльбе, конструкции должны быть не из цемента, металла и бетона, а быстровозводимые и менее затратными в обслуживании.

"Главное - спортивная составляющая, подготовка трасс. Место выбрали очень удачно расположенное логистически: можно и на поезде, и на машине добираться. Уверена, это будет "намоленное" место у биатлонистов и лыжников страны", - сказала Вяльбе.

По данным региональных властей, в 2024 году число занимающихся лыжными гонками составило порядка 37,5 тыс. человек, среди которых более 3 тыс. имеют спортивные разряды и звания, включая 11 мастеров спорта России, 22 кандидатов в мастера спорта и 336 обладателей первого спортивного разряда.