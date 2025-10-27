"Мир квартир": в Москве в октябре цены на новостройки уменьшились

При этом в других городах "квадрат" жилья в новом доме подорожал на 0,6%, следует из исследования федерального портала

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Цены на новостройки за октябрь 2025 года уменьшились в Москве на 0,5% - до 437,1 тыс. за квадратный метр на фоне общероссийского роста - в среднем на 0,6%. Такие данные содержатся в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.

"В Москве произошло небольшое падение, на 0,5% - до 437 099 руб./кв. м, в Московской области - наоборот, рост на 1% - до 211 085 руб./кв. м, в Санкт-Петербурге - тоже рост, на 2% - до 283 835 руб./кв. м. В целом в российских городах "квадрат" жилья в новом доме подорожал за октябрь на 0,6% - до 152 410 рублей", - говорится в материалах.

Согласно исследованию, наиболее заметное увеличение цен наблюдалось в Мурманске (+6%), Грозном (+4,6%), Ярославле (+2,9%), Орле (+2,3%) и Владикавказе (+2,2%). Наиболее значительное снижение - в Махачкале (-3,5%), Краснодаре (-1,8%), Набережных Челнах (-1,7%), Чите (-1,6%) и Перми (-1,5%).

В целом в 48 городах из 70 исследованных цена квадратного метра в октябре выросла, в 21 упала, в одном осталась неизменной.

"Спрос на рынке по-прежнему не очень высокий, хотя с тех пор, как стали снижать ключевую ставку Центробанка, он постепенно оживляется. Раскупают прежде всего наиболее доступные по цене лоты, в том числе маленькие по площади. С октября прошлого года средний размер квартиры в новостройке сократился на 0,7 кв. м - до 51,7 кв. м", - прокомментировал ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.