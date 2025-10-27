Эксперт Бочарникова: средний дисконт на вторичном рынке жилья вырос до 5,7%

Из-за высоких ставок по рыночной ипотеке большинство покупателей ориентированы на поиск вариантов с максимальным дисконтом от средней стоимости объекта, сообщила ТАСС исполнительный директор федеральной компании "Этажи"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Средний дисконт на вторичном рынке жилья в РФ вырос на 0,9 процентных пункта по сравнению с началом лета, до 5,7% в октябре 2025 года, сообщила ТАСС исполнительный директор федеральной компании "Этажи" Юлия Бочарникова.

"В августе и сегодня средний дисконт продолжил расти увеличившись до 5,4% и 5,6% соответственно. За первую половину октября этот показатель держится на уровне 5,7%", - рассказала Бочарникова.

По сравнению с маем он вырос на 0,7 процентных пункта, по сравнению с июнем - на 0,9 п.п., добавила эксперт.

"В условиях ограниченного спроса на готовое жилье из-за высоких ставок по рыночной ипотеке большинство покупателей сейчас ориентированы на поиск вариантов с максимальным дисконтом от средней стоимости объекта. Часто они рассматривают большее количество объектов, рассчитывая найти с максимальным торгом. Количество просмотров перед окончательным решением о покупке, в итоге, выросло в среднем в 1,3-1,5 раза относительно прошлого года", - отметила Бочарникова.