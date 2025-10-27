В Москве число договоров об уступке прав требования по ДДУ снизилось на 15,1%

По словам руководителя управления Росреестра по столице Игоря Майданова, число регистраций договоров по переуступке прав требования по долевым сделкам в столице постепенно снижается

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Число договоров об уступке прав требования по договорам долевого участия (ДДУ) в Москве составило в третьем квартале 2025 года 1,5 тысячи, что на 15,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года - 1,78 тысячи. Об этом говорится в сообщении управления Росреестра по столице.

"В июле-сентябре 2025 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 1 517 договоров об уступке прав требования по договорам участия в долевом строительстве, что на 9,3% меньше результата предыдущего квартала (апрель-июнь 2025 года - 1 673). По отношению к III кварталу 2024 года (июль-сентябрь 2024 года - 1 787) данный показатель снизился на 15,1%, а к аналогичному периоду 2023 года (июль-сентябрь 2023 года - 3 348) число таких договоров сократилось в два раза (-54,7%)" - отмечается в материалах.

Уступка прав требований по договорам участия в долевом строительстве - это процедура передачи обязательств и прав на недвижимость по ДДУ от одного физического или юридического лица другому.

По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, число регистраций договоров по переуступке прав требования по долевым сделкам в столице постепенно снижается. Так, за первые девять месяцев 2021 года было оформлено свыше 11 тыс. ДДУ, но в последующие годы порог в 10 тыс. больше не преодолевался. "Абсолютное большинство таких сделок приходится на физических лиц. Так, в январе-сентябре этого года их доля составила 96,6%", - отметил он.

Всего в январе-сентябре 2025 года в столице зарегистрировано 4,8 тыс. договоров об уступке прав требования по ДДУ - это на 28,2% меньше результата девяти месяцев прошлого года - 6,7 тыс. договоров, и на 50,4% меньше аналогичного периода 2023 года - 9,76 тыс. договоров.