"Циан": аренда "однушек" с косметическим ремонтом подорожала за пять лет на 84%

В результате этого ценовой разрыв между квартирами с разным типом ремонта сократился, выяснили аналитики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Средние ставки аренды "однушек" сильнее всего выросли за последние пять лет в квартирах с косметическим ремонтом - на 84% и с евроремонтом - на 76%. Об этом говорится в материалах "Циан", которые есть в распоряжении ТАСС.

"За последние пять лет средние ставки аренды "однушек" сильнее всего выросли в квартирах с косметическим ремонтом (на 84%) - это самые доступные (среди готовых к заселению) из вариантов квартир, поэтому спрос на них при прочих равных обычно выше, а ставки со временем увеличиваются быстрее. Для сравнения, в квартирах с евроремонтом цены за пять лет выросли на 76%, с дизайнерским - на 70%", - отмечается в материалах.

В результате этого ценовой разрыв между квартирами с разным типом ремонта сократился, выяснили аналитики. Если на текущий момент "однушки" с евроремонтом сдаются на 26% дороже, чем с косметическим, то в 2020 года разница в стоимости составляла 33%. Премия за дизайнерский ремонт за этот период снизилась с 69% до 57% (относительно квартир с косметическим ремонтом). Квартиры, сдающиеся в аренду без ремонта, подорожали за пять лет на 53%, но они редко встречаются на рынке и редко пользуются спросом.

За октябрь средние наценки за дизайнерский ремонт (относительно ставки на жилье с "косметикой") сильнее всего увеличились во Владивостоке - на 130%, Екатеринбурге - на 76% и Калининграде - на 67%. На косметический ремонт - в Екатеринбурге (+31,5%), Калининграде (+29,7%), Владивостоке и Казани (по +29,1% соответственно).

"За последние пять лет доля предложений с косметическим ремонтом снизилась с 58% до 35%, без ремонта - с 2% до 1%, тогда как с евроремонтом выросла с 32% до 42%, а с дизайнерской отделкой - с 8% до 22%. На рынке появляется все больше предложений в недавних новостройках, а доля лотов в советских домах уменьшается", - приводятся в сообщении слова ведущего аналитика "Циана" Елены Бобровской.

Согласно материалам, с повышением качества ремонта ставки аренды увеличиваются на четверть в "однушках" и на треть - в "двушках". Евроремонт по сравнению с косметическим ремонтом повышает арендные ставки в среднем по городам на 26% для однокомнатных квартир и на 35% - для двухкомнатных. Сильнее всего разрыв у "однушек" в Новокузнецке, Ижевске и Саратове (до 55%), меньше всего - в Казани, Томске и Набережных Челнах (до 12%). Цены на аренду в квартирах с дизайнерским ремонтом на 57% выше, чем в квартирах с "косметикой" для "однушек" и на 85% - для "двушек". Наибольший разрыв у "однушек" во Владивостоке, Новокузнецке и Нижнем Новгороде (до 130%), наименьший - в Томске, Чебоксарах и Кирове (до 33%).