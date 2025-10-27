Сбер начал выдавать дальневосточную и арктическую ипотеку новой категории заемщиков

Заемщик должен быть включен в перечень работников культуры в субъекте РФ, где ведет трудовую деятельность

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Сбер начал выдавать дальневосточную и арктическую ипотеку новой категории заемщиков - земским работникам культуры. Об этом говорится в сообщении сервиса Сбербанка "Домклик".

"Сбер открыл выдачи дальневосточной и арктической ипотеки для категории заемщиков "Земский работник культуры", - говорится в материалах.

Речь идет о гражданах РФ, работающих по основному месту работы в организации культуры и переехавших в населенные пункты регионов России с числом жителей до 50 тыс. человек на территории субъекта РФ, входящего в состав ДФО, или находящегося в Арктической зоне.

Отмечается, что заемщик должен быть включен в перечень работников культуры в субъекте РФ, где ведет трудовую деятельность. После заключения кредитного договора нужно будет подтверждать место работы в организации культуры в течение пяти лет.

В России с 2019 года действует программа "Дальневосточная ипотека". Она направлена на улучшение жилищных условий в ДФО и развитие строительного рынка. Согласно условиям дальневосточной ипотеки, ставка не должна превышать 2%. С ноября 2023 года программа стала доступна жителям Арктики.