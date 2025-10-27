Эксперт Выломов: ограничения по семейной ипотеке сделают программу справедливее

Директор Рейтингового агентства строительного комплекса добавил, что на объем выдачи ипотеки нововведения, скорее всего, не повлияют

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Принцип "одна семейная ипотека на одну семью" сделает эту меру поддержки более справедливой. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов.

Минфин РФ с 1 февраля 2026 года ограничит количество льготных кредитов по семейной ипотеке до одного на одну семью.

"Корректировка программы в первую очередь социального характера, а уже потом - экономического. Как заявили в самом министерстве, она сделает систему поддержки семей более справедливой. Не стоит забывать, что сама по себе программа социальная, как следствие - должна обладать адресностью. Здесь важна эффективность каждого бюджетного рубля и "целевой масштаб", в данном случае - сколько семей с детьми смогли улучшить за счет нее жилищные условия", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в мае прошлого года Счетная палата при анализе программы массовой льготной ипотеки заявляла о проблеме, что многие использовали ее в качестве инвестиционного инструмента. Более 100 тыс. заемщиков оформили по программе по два и более ипотечных кредита, а около 1-2 тыс. заемщиков - пять и более. К слову, только в декабре 2023 года ввели правило, согласно которому гражданин может одновременно иметь только одну ипотеку с господдержкой. "Сейчас это требование несколько конкретизируется: одна "семейная ипотека" на семью, убрав возможность взять ее отдельно на каждого из родителей", - отметил Выломов.

Он добавил, что на объем выдачи ипотеки нововведения, скорее всего, не повлияют.