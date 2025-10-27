Аксаков: изменения по программе семейной ипотеки исключат применение схем

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку отметил, что "теперь больше семей получат востребованную на рынке льготную ипотеку"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Изменения в правилах предоставления льготной семейной ипотеки исключат использование схем, из-за которых программа становилась менее доступной для других семей, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я считаю, что это хорошо, поскольку, к сожалению, вот эта возможность получать не один кредит, а два на семью, приводила к схемам. А ресурс всегда ограниченный. В результате количество семей, которые могли воспользоваться льготной ипотекой, уменьшалось за счет тех, кто использовал ипотеку дважды. Я считаю, что это пробел в законодательстве, поэтому теперь больше семей получат востребованную на рынке льготную ипотеку. А это хорошо", - сказал Аксаков.

В России с 1 февраля 2026 года запретят оформлять две льготные ипотеки на одну семью.