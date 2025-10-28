В ЛНР до 2030 года по госпрограмме намерены возвести более 5 млн кв. м жилья

Также планируется, в частности, решить проблемы с водоснабжением и благоустроить треть общественных пространств

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Более 5 млн кв. м жилья намерены возвести в муниципалитетах Луганской Народной Республики до 2030 года в рамках программы социально-экономического развития региона. Об этом в рамках тематического мероприятия "100 проектов России. Строительство" в Национальном центре "Россия" сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Наши конкретные планы на ближайшие 5 лет: ввести более 5 млн кв. м нового жилья, решить проблемы с водоснабжением, благоустроить треть общественных пространств, привести в нормативное состояние 85% дорог опорной сети", - сказал он.

Пасечник уточнил, что главная цель властей региона - к 2030 году выйти на среднероссийские показатели по ключевым направлениям, в этом помогает программа социально-экономического развития ЛНР, рассчитанная до 2030 года. "Эту задачу перед нами ставил наш президент Владимир Путин и мы поэтапно к ней идем. Для этого уже сегодня закладываем достаточно прочный фундамент. Все административные центры республики вошли в перечень опорных населенных пунктов. Реализованная программа [социально-экономического развития ЛНР] позволит к 2030 году улучшить качество жизни в наших муниципалитетах примерно на 30%", - отметил глава региона.