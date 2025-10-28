Данные по вводу жилья Донбасса и Новороссии внесут в общероссийскую статистику

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что с новыми регионами проводится штаб, рассматривается, сколько площадок имеют градостроительный потенциал

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Данные по вводу жилья на территории Донбасса и Новороссии будут вносить в общероссийскую статистику, сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Конечно, планируем. Новые воссоединение регионы этим активно занимаются. Мы обязательно эту статистику вносить будем [в общероссийскую]", - сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, темп этой работы увеличивается. "Мы проводим штаб с новыми регионами, рассматриваем, сколько площадок градостроительный имеют потенциал, сколько проектируется, сколько уже строится. Конечно, это серьезный вклад в общий план по обеспеченностью жильем населения нашей страны", - отметил Хуснуллин.

Ранее на тематическом мероприятии "100 проектов России. Строительство" в Национальном центре "Россия" Хуснуллин подчеркивал необходимость поддерживать тренд на строительство жилья в России. Он отмечал, что в 2025 году на территории РФ (без учета Донбасса и Новороссии) планируется ввести в эксплуатацию более 100 млн кв. м.

Согласно нацпроекту "Инфраструктура для жизни", в России необходимо вводить до 130 млн кв. м жилья ежегодно к 2030 году.