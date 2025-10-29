Доля объявлений со скидками на вторичное жилье выросла на 6,6 п.п. с начала года

При этом количество объявлений с повышением цены сократилось до 7,4%, сообщил коммерческий директор сервиса "Яндекс недвижимость" Евгений Белокуров

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Доля объявлений на вторичном рынке недвижимости РФ, в которых собственники снижали цену, увеличилась на 6,6 процентных пункта к третьему кварталу по сравнению с началом 2025 года - до 54,6%, сообщил ТАСС коммерческий директор сервиса "Яндекс недвижимость" Евгений Белокуров.

"Доля объявлений, в которых собственники снижали цену, также увеличивалась: с 48% в начале года до 53% во втором квартале и 54,6% к третьему кварталу. При этом количество объявлений с повышением цены продолжает сокращаться - с 9,2% в первом квартале до 7,4% к концу сентября", - рассказал собеседник агентства.

Сроки экспозиции - период, в течение которого квартира остается в продаже, - на протяжении 2025 года демонстрируют стабильность: 110 дней в первом квартале, 108 дней во втором квартале и 109 дней в третьем квартале, добавил Белокуров. "Подобная динамика указывает на стабилизацию активности на вторичном рынке после периода сокращения сроков весной. Покупатели по-прежнему проявляют осторожность, оценивая условия сделки и уровень ставок, тогда как продавцы адаптируются к изменившемуся спросу и становятся более гибкими в цене. В совокупности это свидетельствует о постепенном переходе рынка готового жилья к более сбалансированному состоянию, при котором темпы сделок определяются не сезонными колебаниями, а качеством предложения и готовностью сторон к переговорам", - отметил эксперт.