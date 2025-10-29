В Москве объем сделок с офисами снизился на 25% за год

По данным аналитиков с начала 2025 года в Москве приобретено и арендовано более 1 тыс. кв. м качественных офисных площадей - за аналогичный период 2024 года показатель составлял 1,4 тыс. кв. м

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Объем сделок с офисной недвижимостью в Москве за январь - сентябрь 2025 года снизился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах консалтинговой компании IBC Real Estate.

"Объем сделок за I-III кварталы демонстрирует снижение на 25% г/г и на 28% к 2023 году, однако деловая активность все еще сохраняется на умеренно высоком уровне", - отмечается в материалах.

По данным аналитиков на октябрь этого года, с начала года в Москве приобретено и арендовано более 1 тыс. кв. м качественных офисных площадей - за аналогичный период 2024 года показатель составлял 1,4 тыс. кв. м. По итогам 2025 года прогнозируется ввод порядка 1,4 тыс. кв. м (против 2,26 тыс. квадратов годом ранее).

"Спрос на аренду трансформируется - средний размер сделки аренды за последние 10 лет снизился на 53% и сейчас составляет 720 кв. м. После рекордных повышений ставок аренды в 2024 году темпы дальнейшего роста показателя замедлились", - указывается в материалах. С июля по октябрь текущего года в 11 офисных объектах премиум- и элит-классов запрашиваемые ставки аренды снизились на 9% - до 73,3 тыс. руб. за кв. м в год и 30,9 тыс. руб. за квадрат в год соответственно.

Объем ввода офисной недвижимости в 2026-2030 годах прогнозируется на уровне 4,15 тыс. кв. м. При этом ожидаемые среднегодовые темпы ввода должны быть на 87% выше показателя за последние 10 лет, отмечают аналитики.