Банк ДОМ.РФ поддержал строительство 8 млн кв. м жилья с начала года

Общий портфель проектного финансирования банка достиг 7,1 трлн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ с начала 2025 года заключил сделки проектного финансирования жилищных проектов общей площадью 8 млн кв. м. Об этом говорится в сообщении финансовой организации.

"За 9 месяцев 2025 года банк заключил 106 новых сделок проектного финансирования на общую сумму 846 млрд рублей в 49 регионах. На эти средства будет построено более 8 млн кв. м", - отмечается в сообщении.

Общий портфель проектного финансирования банка достиг 7,1 трлн рублей, что позволит реализовать проекты жилищного строительства общей площадью более 80 млн кв. м. Банк наблюдает постепенное восстановление спроса на проектное финансирование в регионах и возвращение к ранее отложенным сделкам.

По сумме заключенных договоров за этот период наибольший прирост показал Северо-Кавказский федеральный округ (+124%). Здесь при поддержке банка будет реализовано 30 проектов общей площадью 2 млн кв. м на сумму 163 млрд рублей. В Южном федеральном округе рост по лимитам за 9 месяцев составил 46%. По другим федеральным округам динамика также положительная.

Банк ДОМ.РФ продолжает развивать проектное финансирование комплексного развития территорий (КРТ). По итогам 9 месяцев 2025 года при поддержке банка реализуется 87 проектов КРТ в 32 субъектах РФ. Совокупный градостроительный потенциал этих проектов превышает 15,3 млн кв. м, а общая сумма утвержденных лимитов финансирования составляет 1,74 трлн рублей. С июля показатели увеличились на 600 тыс. кв. м и на 80 млрд рублей соответственно.

"В третьем квартале 2025 года Банк ДОМ.РФ продолжил наращивать портфель проектов КРТ и расширять их географию. Мы заключили первые сделки по финансированию проектов КРТ в Краснодарском крае и республике Башкортостан. Мы видим устойчивый интерес к этому механизму со стороны регионов и инвесторов. Сегодня комплексное развитие территорий становится одним из ключевых инструментов обновления городской среды и повышения качества жизни", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Антона Медведева.