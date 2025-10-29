Совфед одобрил закон, уточняющий условия перехода на спецсчет капремонта

Инициативой также уточняется перечень лиц, которые имеют право запрашивать информацию об операциях по специальному счету, используемому для капитального ремонта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, согласно которому уточняются условия перехода с одной формы формирования фонда капитального ремонта на другую. Документ устраняет правовую неопределенность в расчете сроков смены способа накопления средств.

"Законопроектом предлагается уточнить временной период, с которого начинается отсчет одного года после получения региональным оператором решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Как поясняли авторы инициативы, в действующей редакции Жилищного кодекса РФ срок вступления в силу решения о смене способа формирования фонда капремонта отсчитывается с даты направления документа региональному оператору. Это создавало сложности на практике, так как оператору часто было трудно точно установить эту дату. Закон заменяет момент "направления" на момент "получения" решения оператором, что упрощает процедуру и сокращает сроки перехода.

Также законом уточняется перечень лиц, которые имеют право запрашивать информацию об операциях по специальному счету, используемому для капитального ремонта. Теперь в этот перечень будут включены региональный оператор и новый владелец специального счета.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования и после подписания президентом.