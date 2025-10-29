ДОМ.РФ продаст на торгах частную площадку под производство или склад в пригороде Перми

Это второй объект, находящийся в частной собственности, выставленный компанией на торги

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. ДОМ.РФ выставил на торги частную площадку под производство или склад в пригороде Перми, начальная цена лота - 272,19 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"ДОМ.РФ проведет 13 февраля 2026 года аукцион по продаже участков общей площадью 30,2 га в пригороде Перми. Землю можно использовать для строительства производственно-складского объекта, логистического хаба или распределительного центра. Начальная цена лота составляет 272,19 млн рублей", - говорится в материалах.

Отмечается, что это второй объект, находящийся в частной собственности, выставленный компанией на торги. Участки расположены на территории д. Кичаново, на расстоянии 2 км от международного аэропорта Большое Савино. Заявки на участие в торгах принимаются до 9 февраля.

Как сообщалось, ДОМ.РФ объявил о запуске торгов частной недвижимостью в конце лета 2025 года. Первым лотом, по которому был объявлен аукцион, стал торговый центр "Белград" в Москве.

О торгах частной недвижимостью

Как рассказали в ДОМ.РФ, заявки на реализацию частных объектов направляются их собственниками - юридическими лицами. Среди требований к лотам - недвижимость должна быть расположена на территории России, ее рыночная стоимость должна превышать 10 млн рублей. Кроме того, у объектов должны отсутствовать права третьих лиц, а также запреты на совершение действий по регистрации.