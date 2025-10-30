Комитет ГД одобрил строительство объектов сельского туризма на сельхозземлях

Эти объекты должны быть объединены с постройками винодельни в единый недвижимый комплекс, указывается в пояснительной записке

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность строительства объектов, предназначенных для сельского туризма, на землях сельхозназначения. Документ был инициирован группой депутатов. Поправки вносятся в закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" и в Земельный кодекс РФ.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 11 ноября.

Законопроектом предусматривается, что на земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения и на участках, принадлежащим винодельческим или виноградарским хозяйствам, допускаются совместно со строительством винодельни или при наличии винодельни строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства, некапитальных строений, сооружений, предназначенных для предоставления услуг в сфере сельского туризма.

Эти объекты должны быть объединены с постройками винодельни в единый недвижимый комплекс, указывается в пояснительной записке. В проекте также предусматривается ряд требований, предъявляемых к виноградарским и винодельческим хозяйствам, а также к объектам сельского туризма, для защиты сельскохозяйственных угодий и расположенных на них виноградников от нецелевого использования.

"По мнению комитета, предлагаемые законопроектом изменения будет способствовать развитию российского виноградарства и виноделия, комплексному освоению виноградопригодных земель - от выращивания винограда до производства винодельческой продукции, а также защите земель сельскохозяйственного назначения, в том числе сельскохозяйственных угодий и расположенных на них виноградников от нецелевого использования", - говорится в заключении комитета.

Правительство РФ поддержало законопроект при условии его определенной доработки ко второму чтению.