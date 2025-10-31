ТАСС: самая дорогая квартира на вторичном рынке продается за 3,97 млрд рублей

Пентхаус находится в Москве, его площадь составляет 974,7 кв. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Самая дорогая квартира на вторичном рынке России продается в Москве почти за 4 млрд рублей. В Санкт-Петербурге самое дорогое жилье от собственника экспонируется за 2,2 млрд рублей, в Сочи - за 700 млн рублей, выяснил ТАСС вместе с экспертами.

"Самый дорогой пентхаус, который я знаю, стоит $50 млн (3,97 млрд рублей - прим. ТАСС). Это жилье площадью 974,7 кв. м в стиле ар-деко с отделкой, мебелью, камином в центре Москвы", - сообщил агентству владелец агентства элитной недвижимости "Ашихмин и партнеры", член правления AREA Григорий Ашихмин.

Как рассказал ТАСС главный аналитик "Циан" Алексей Попов, в Санкт-Петербурге самое дорогое жилье на вторичном рынке продается более чем за 2,2 млрд рублей. Площадь пятикомнатного пентхауса превышает 317 кв. м, он оборудован системой "умный дом". Здесь почти стометровое пространство кухни-столовой-гостиной, спортзал, сауна, а также 240-м терраса с панорамным видом на город.

В регионах по ценам на жилье на вторичном рынке лидирует Сочи. Так, за 700 млн рублей здесь продается трехуровневый пентхаус с сауной с купелью. Его площадь - 600 кв. м, из окон открываются виды на море и Олимпийский парк.

За Сочи следует Нижняя Ореанда на южном берегу Крыма (муниципальный округ Ялта), где самое дорогое жилье стоит 315 млн рублей. В пентхаусе с дизайнерским ремонтом площадью 250 кв. м три комнаты. Площадь столовой - 66,5 кв. м, террас - 178 кв. м.

Во Владивостоке стоимость самой дорогой квартиры на вторичном рынке превышает 313 млн рублей. В доме бизнес-класса в центре города продается весь этаж из восьми пентхаусов общей площадью 895,5 кв. м. Предусмотрен собственный отдельный вход с лифтом.