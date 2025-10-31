ДОМ.РФ поддержал фестиваль "Архитектон" в Санкт-Петербурге

В рамках фестиваля 1 и 2 ноября при участии ДОМ.РФ запланирована деловая программа

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Фестиваль "Архитектон" о градостроительстве и современной архитектуре проходит в Санкт-Петербурге при поддержке ДОМ.РФ, говорится в сообщении компании.

"ДОМ.РФ выступает стратегическим партнером фестиваля "Архитектон", который проходит в Центральном выставочном зале "Манеж". Мероприятие направлено на развитие профессионального диалога о градостроительстве и современной архитектуре", - отмечается в сообщении.

В рамках фестиваля 1 и 2 ноября при участии ДОМ.РФ запланирована деловая программа - 16 сессий, посвященных разным аспектам городского развития. Участие в дискуссиях примут более 65 спикеров, среди которых - выпускники и участники программы "Архитекторы.рф". Эксперты поделятся своим опытом и расскажут о ключевых вопросах современной урбанистики: о благоустройстве территорий, потенциале "пустых" пространств, важности сохранения и восстанавления объектов культурного наследия, а также инструментах формирования визуального облика города и многом другом.

"В этом году фестиваль "Архитектон" стал самым масштабным за всю историю проведения. Мы рассматриваем эту площадку не только как место для профессионального общения, но и как лабораторию, в которой рождаются идеи и жизнеспособные проекты. Одними из наших значимых инициатив стали авторские экскурсии под руководством экспертов, включая выпускников программы "Архитекторы.рф", нацеленные на глубокое исследование архитектурного наследия Санкт-Петербурга, отойдя от стандартных туристических маршрутов", - приводятся в сообщении слова директора по развитию городской среды ДОМ.РФ Антона Финогенова.