Компания "Эталон" построит большинство объектов нового района Самары

Предварительное соглашение с инвестором заключено, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

САМАРА, 31 октября. /ТАСС/. Большинство объектов нового района Самары "Беспилотный", проект которого представят в рамках форума "Россия - спортивная держава", будет строить компания "Эталон". Предварительное соглашение с инвестором заключено, сообщил в разговоре с ТАСС губернатор региона Вячеслав Федорищев.

"Мы подписали предварительное соглашение с компанией "Эталон", которая будет строить большинство из объектов. С другой стороны, это огромный новый район, поэтому мы ведем переговоры и уже имеем предварительные договоренности с ведущими федеральными и региональными строителями", - сказал губернатор.

Федорищев подчеркнул, что компания, которая будет строить объекты нового района, будет зарегистрирована в Самаре, потому что предполагается "масштабное строительство в интересах региона". По его информации, инвестор в проекте предусмотрел большое количество площадей бизнес-центра и делового квартала для переезда крупных государственных и частных компаний, которые захотят работать, а их сотрудники - жить в новом районе города.

Согласно озвученным планам, новый район Самары "Беспилотный" будет включать в себя около 1 млн кв. м современного жилья с социальной инфраструктурой, а также экспоцентр и научно-производственный парк беспилотных систем и частного освоения космоса. Вокруг стадиона построят центр развития футбола Средней Волги, который будет включать футбольную академию, базу клуба "Крылья советов", 10 футбольных полей. Рядом возведут новый комплекс водных видов спорта с олимпийским 50-метровым бассейном. Там же к 2030 году построят межвузовский кампус "Куйбышев".