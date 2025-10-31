ЦБ ужесточит лимиты по ипотеке в ИЖС и на нецелевой кредит под залог жилья

Изменения связаны с тем, что заемщики с высокой долговой нагрузкой чаще допускают просрочки в этих сегментах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Банк России принял решение с I квартала 2026 года установить для банков более жесткие количественные лимиты на выдачу ипотечных кредитов в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и нецелевых кредитов под залог недвижимости. Изменения связаны с тем, что в этих сегментах заемщики с высокой долговой нагрузкой чаще допускают просрочки, говорится в сообщении регулятора.

"Для сегментов ИЖС и нецелевых потребительских кредитов исторически характерна большая доля кредитов, выдаваемых заемщикам с высокой долговой нагрузкой, которые чаще допускают просрочки. В III квартале 2025 года в сегменте ИЖС доля выданных кредитов заемщикам с ПДН (показатель долговой нагрузки - прим. ТАСС) выше 80% составила 29%, а в сегменте нецелевых кредитов под залог недвижимости - 61% (с ПДН от 50 до 80% - 19%). Высокая долговая нагрузка покупателей жилья, наряду с недобросовестными практиками отдельных застройщиков, способствовала существенному ухудшению качества ипотеки на ИЖС", - отмечается в сообщении.

По данным регулятора, доля просроченной задолженности более 90 дней на 1 октября в ипотеке в сегменте ИЖС составила 4,6%, что значительно выше, чем доля проблемной задолженности по ипотечному портфелю в целом (1,7%).

В дальнейшем значения лимитов в этих сегментах будут постепенно ужесточены до уровня, который характерен для классической ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов соответственно, подчеркнули в ЦБ.

Остались без изменения

Одновременно с этим Банк России сохранил на первый квартал действующие лимиты для банков по ипотечным кредитам на приобретение строящегося и готового жилья в многоквартирных домах, а также не пересматривал макропруденциальные надбавки. Остались нетронутыми и значения лимитов по необеспеченным потребительским кредитам, так как доля выдаваемых необеспеченных потребительских кредитов заемщикам с долговой нагрузкой выше 50% от ежемесячного заработка снизилась в третьем квартале до 19%, когда как годом ранее она составляла 28%.

Также ЦБ не стал менять лимиты по целевым автокредитам и нецелевым кредитам под залог автотранспорта. По данным регулятора, доля выдач с ПДН выше 50% для целевых автокредитов снизилась в третьем квартале до 14% (39% в третьем квартале 2024 года), а нецелевых кредитов под залог автомототранспорта - до 10% (68% в третьем квартале 2024 года).

Антициклическая надбавка

Значение национальной антициклической надбавки, действующей с 1 июля 2025 года (0,5 п.п. к нормативам достаточности капитала банков), также не пересматривалось. "За счет капитализации прибыли показатель достаточности капитала банковского сектора постепенно восстанавливается после выплаты дивидендов крупными банками. Достаточность капитала на 1 октября 2025 года составляла 13% (13,4% - на 1 июля 2025 года и 12,7% - на 1 августа 2025 года). По оценке Банка России, банковский сектор обладает достаточным запасом капитала для устойчивого финансирования экономики в текущем году и последующих периодах с учетом уже принятых решений по макропруденциальным инструментам, а также с учетом планового повышения надбавок к нормативам достаточности капитала", - пояснили в ЦБ.

Антициклическая надбавка формируется в период ускоренного роста кредитования и распускается в случае кризиса. По оценке ЦБ, в долгосрочной перспективе значение антициклической надбавки должно составлять 1% от активов, взвешенных по риску.