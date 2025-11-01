Глава Курганской области предложил довести ИЖС в России до 70%

Вадим Шумков отметил, что малометражное жилье в многоквартирном доме не комфортно для многодетных семей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил в сфере строительства жилья сфокусироваться на малоэтажном индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС), доведя его долю до 70% к 2030 году, и 30% оставить на многоквартирное жилье, в том числе скорректировав цели национального проекта "Инфраструктура для жизни". По его мнению, именно такие типы жилья наиболее комфортны для проживания семей, в том числе многодетных.

"Мы предлагаем скорректировать национальный проект "Инфраструктура для жизни" в части жилья. <…> Я глубоко уверен в том, что в малометражной квартире в многоквартирном доме высотном, купленной в ипотеку за очень большую стоимость, не может быть по определению многодетной семьи. С нашим пространством необходимо смещать жилищное строительство в сторону ИЖС и малоэтажки [малоэтажного жилья]. Поэтому предлагаем по показателям по нацпроекту ["Инфраструктура для жизни"] к 2030 году сделать так, чтобы 70% было индивидуальное жилищное строительство и только 30% - МКД [многоквартирные дома]", - сказал он в ходе форума "Сообщество".

Кроме того, Шумков сообщил, что в регионе предлагают сформировать единый национальный реестр свободных земель по ИЖС. "Мы предлагаем сформировать единый национальный реестр свободных земельных участков со свободным доступом, чтобы через "Госуслуги" за номинальную стоимость можно было оформлять дорогосрочную аренду. И чтобы он [участок] переходил в собственность после строительства дома", - добавил губернатор.

Форум "Сообщество" ежегодно проводится ОП РФ с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Участие в форуме бесплатно.

