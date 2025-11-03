В Подмосковье новые элитные коттеджи подорожали почти на 30% за год

На вторичном рынке цены на элитные загородные дома снижаются

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Средняя стоимость нового коттеджа элитного класса в Московской области увеличилась в III квартале 2025 года на 29% по сравнению с концом 2024 года, достигнув 229 млн рублей. Об этом рассказала ТАСС генеральный директор "Intermark загородная недвижимость" Нина Резниченко.

"Стоимость новых элитных загородных домов продолжает расти, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущие годы. Cредняя цена коттеджа премиум-класса в III квартале 2025 года выросла на 29% по сравнению с концом 2024 года, достигнув 229 млн рублей. Это связано как с удорожанием строительства, так и с выходом на рынок новых, более дорогих проектов", - сказала она.

На вторичном рынке наблюдается обратная тенденция - цены на элитные загородные дома снижаются, говорит эксперт. "Это может быть связано с желанием собственников быстрее реализовать объекты. Владельцы вторичной недвижимости готовы к торгу, что открывает возможности для покупателей", - отмечает она.

При этом объекты класса делюкс, особенно на престижных направлениях вроде Рублево-Успенского шоссе, продолжают дорожать. Средняя стоимость таких домов в Подмосковье достигла 1,33 млрд рублей, сказала собеседница ТАСС. Большинство новых дорогих резиденций поступает в продажу именно на этом направлении - с начала года в продажи вышло 10 таких объектов от собственников, добавила она.

Тренды спроса

На элитном рынке загородных домов наблюдается растущий спрос на одноэтажные особняки, что отражается в новых проектах, отмечает Резниченко. Значительную долю предложения на первичном рынке составляют земельные участки без подряда, что дает покупателям свободу в реализации собственных архитектурных проектов.

При этом в 2025 году наблюдается снижение количества сделок на первичном рынке коттеджей по сравнению с рекордными показателями прошлого года, указывает эксперт. "Это связано с ростом цен и с ограниченным выбором готовых домов", - добавляет она.

Возможность удаленной работы также способствует тому, что все больше людей стремятся переехать из мегаполисов в более спокойные и безопасные места, отмечает эксперт. Кроме того, на рынке становится больше покупателей из регионов, а также из азиатских стран, которые рассматривают элитную загородную недвижимость для жизни и инвестиций. Покупатели стали чаще искать дома под ключ - с полной отделкой и меблировкой, чтобы избежать сложностей и затрат, связанных с ремонтом. Новорижское и Рублево-Успенское шоссе остаются наиболее востребованными среди покупателей элитной загородной недвижимости, заключает она.