Крупнейшие девелоперы России на треть увеличили долговую нагрузку
МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Крупнейшие девелоперы России почти на треть увеличили долговую нагрузку с момента отмены массовой льготной ипотеки - с июля 2024 по июль 2025 года. Об этом рассказал в ходе онлайн-дискуссии "ЕРЗ-тренды" директор группы корпоративных рейтингов агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР) Александр Диваков.
"В финансовой сфере считается, что приемлемый уровень показателей долговой нагрузки (коэффициент Total Debt / OIBDA - прим. ТАСС) - 3.0. То, что выше, - тревожный показатель. На конец первого полугодия 2024 года средний показатель долговой нагрузки у подавляющего большинства девелоперов составлял 3.0, но за аналогичный период 2025 года он составил 4.2. Получается, за 12 месяцев совокупная долговая нагрузка 13 анализируемых застройщиков (у которых есть полугодовая отчетность - прим. ТАСС) увеличилась практически на треть", - сказал Диваков.
По его словам, из 13 девелоперов, составляющих 15% рынка, четыре сохранили долговую нагрузку в районе до 2.0, еще три - в пределах 4.0, пять компаний ушли в диапазон от 4.0 до 10, и одна компания - с 12 до 10. Показатели операционной рентабельности (при минимальной в 17%) немного улучшились. Так, у 3 застройщиков они составили от 15 до 20%, у 10 - от 20% до 30%, и только у 1 - свыше 50%.
Диваков отметил, что при повышении долговой нагрузки застройщиков растет обслуживание долга, на качестве обслуживания долга сказываются процентные платежи. Рентабельность девелоперов в норме, но большая часть прибыли снижается в процентах, заключил он.