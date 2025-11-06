"Домклик": объем выдач ипотеки по ИЖС в России вырос в четыре раза

В тройку лидеров по увеличению объемов кредитования в третьем квартале вошли Воронежская и Тверская области, а также Якутия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Объемы ипотечного кредитования на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России увеличились в четыре раза в третьем квартале 2025 года. Об этом говорится в материалах сервиса Сбербанка "Домклик".

"В третьем квартале объемы ипотечного кредитования на строительство частных домов увеличились в четыре раза по сравнению с первым кварталом 2025 года", - цитируется директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.

Отмечается, что общая сумма кредитов на индивидуальное жилищное строительство, выданных Сбером, в третьем квартале составила 51 млрд рублей, что стало рекордным показателем с начала года. Абсолютное большинство кредитов пришлось на семейную ипотеку. Так, в июле доля программы достигла пика в 81%. В августе и сентябре показатель составил 80,3% и 80,7% соответственно.

В тройку лидеров по увеличению объемов кредитования в третьем квартале 2025 года вошли Воронежская (88%) и Тверская (80%) области, а также Республика Саха (Якутия) (77%).

Москва и Санкт-Петербург также показали прирост - 49% и 42%. Как объяснили в "Домклик", многие их жители берут ипотечные кредиты на ИЖС для возведения загородного жилья в соседних регионах. "При этом в двух столицах исключительно высока доля семейной ипотеки: в Санкт-Петербурге она достигает 95,1%, в Москве - 94,7%", - пишут аналитики.