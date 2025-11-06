В Вологодской области планируют ввести 791 тыс. кв. м жилья

Это в 1,4 раза превысит планируемый на 2025 год показатель в 535 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Вологодской области планируют ввести в 2025 году 791 тыс. кв. м жилья. Это в 1,4 раза превысит планируемый на этот год показатель в 535 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба губернатора.

"План по вводу жилья до нас доводит Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Если в прошлом году мы ввели 682 тыс. кв. м жилья при плане в 440 тыс. кв. м, то в этом году у нас план 535 тыс. кв. м жилья. И этот план мы значительно перевыполняем", - привела пресс-служба слова губернатора Вологодской области Георгия Филимонова на оперативном совещании областного правительства.

Как сообщил заместитель губернатора Антон Стрижов, плановый показатель по вводу жилья, установленный в 2024 году, был перевыполнен на 155%. "За 10 месяцев 2025 года в регионе уже ввели 629 тысяч квадратных метров жилья, что дает сделать прогноз по вводу 791 тыс. кв. м жилья - это станет безусловным рекордом с 2017 года", - сообщил Стрижов.

За 10 месяцев этого года в Вологодской области также предоставили 451 жилое помещение для детей-сирот, отремонтировали 395 многоквартирных домов, восстановили 72 социально значимых объекта в подшефном городе Алчевске Луганской Народной Республики. В прошлом году в области полностью решили проблему "обманутых" дольщиков. На особом контроле - дом по улице Монтклер в Череповце, сроки строительства которого неоднократно переносились.

Кроме того, в прошлом году досрочно завершили программы по расселению аварийного жилья, переселив 2 665 человек. С 1 октября в регионе начали реализовывать короткую программу по переселению граждан из аварийных домов: переселены 174 человека с 2,69 тыс. квадратных метров аварийного жилья.

В 2025 году в регионе благоустраивают 384 территории, в том числе 200 дворов, 56 общественных пространств, 125 детских и спортивных, научных площадок и реализуют три проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды. Все работы планируется завершить к середине ноября, сообщил замгубернатора.