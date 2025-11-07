В Москве доля массовых новостроек впервые сократилась до 30%

Речь идет о жилье эконом- и комфорт-класса

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Доля массовых новостроек, к которым относятся жилье эконом- и комфорт-класса, в октябре 2025 года снизилась до 30% в пределах старых границ Москвы, что стало минимальным показателем за всю историю наблюдений. Об этом говорится в материалах компаний "Метриум" и SIS Development.

"В октябре 2025 года доля массовых новостроек на первичном рынке "старой" Москвы сократилась до 30%. Это минимальный показатель за всю историю наблюдений", - отмечается в материалах.

По данным аналитиков, в ткущий момент на столичном рынке новостроек реализуется 42,47 тыс. квартир и апартаментов. Объем предложения в массовых комплексах в старых границах города в октябре составлял 12,7 тыс. объектов, что на 6,7% ниже по сравнению с сентябрем и на 42,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Предыдущий минимум был зарегистрирован в июне 2021 года, когда на рынке продавалось более 11,9 тыс. квартир и апартаментов стандарт- и комфорт-класса. Тогда доля жилья массового сегмента просела до 42,7%, а сейчас - до 30%.

При этом спрос на проекты стандарт- и комфорт-класса на столичном рынке массовых новостроек остается высоким, отмечают аналитики. С начала 2025 года порядка половины всех сделок по договорам долевого участия (ДДУ) в Москве пришлось на массовый сегмент, но вывод новых корпусов комфорт-класса почти приостановился. С учетом роста себестоимости реализации новостроек девелоперы переориентировались на более маржинальные ниши. В результате новые корпуса доступного сегмента на рынок выводят лишь крупнейшие игроки или компании, реализующие проекты комплексного развития территорий (КРТ).

По подсчетам экспертов, доля новостроек бизнес- и премиум-классов на первичном рынке Москвы за год, наоборот, выросла на 8,9 процентных пунктов (п. п.) и 2,1 п. п. соответственно. Доля элитных объектов снизилась на 0,1 п. п. На структуру экспозиции в этих сегментах в первую очередь повлияло исчерпание квартир и апартаментов в массовых проектах.