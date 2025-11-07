ДОМ.РФ передаст инвесторам землю и недвижимость в 10 регионах РФ

В оборот будут вовлечены участки, имущественные комплексы, здания, сооружения и помещения в Московской, Омской, Псковской, Ростовской и Самарской областях, Москве, Красноярском и Приморском краях, Татарстане и Хакасии

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. ДОМ.РФ предоставит инвесторам землю и недвижимость в 10 регионах России, говорится в сообщении компании.

"ДОМ.РФ по итогам очередного заседания профильной правительственной комиссии получил в управление еще 9,8 га земли и около 15 тыс. кв. м недвижимости в 10 регионах России. Они будут выставлены на торги под строительство и размещение жилья и других объектов", - отмечается в сообщении.

В оборот будут вовлечены участки, имущественные комплексы, здания, сооружения и помещения в Московской, Омской, Псковской, Ростовской и Самарской областях, Москве, Красноярском и Приморском краях, Татарстане и Хакасии.

Среди передаваемых лотов - два объекта культурного наследия федерального значения: дом начала XIX века в Москве (Смоленская площадь, д.8) и "Дом Печенко" (улица Гоголя, д.43) в Пскове, построенный в XVII веке. Первый из них по поручению правительства РФ перейдет без торгов по рыночной стоимости в собственность региональной общественной организации "Сохранение объектов культурного наследия города Москвы". Новый владелец второго сможет привлечь льготное финансирование для восстановления и современного приспособления исторического здания в рамках президентской программы, запущенной совместно ДОМ.РФ, Минкультуры и Минфином России.

Также в числе вовлекаемых в оборот - имущественный комплекс, включающий в себя участок 2,7 га, а также здания и сооружения общей площадью около 1,3 тыс. кв. м в бухте Лазурная под Владивостоком. Власти Приморского края уже согласовали реализацию здесь проекта комплексного развития территории (КРТ) под строительство гостиничного комплекса на 5-10 тыс. кв. м с необходимой инфраструктурой.

"Мы активно ведем работу по вовлечению в оборот с последующей реализацией неиспользуемого федерального имущества на территории всей страны. Правительственная комиссия передает в управление ДОМ.РФ подобную недвижимость и землю. Ее дальнейшее использование помогает развитию территорий, созданию комфортной городской среды, повышению инвестиционной и туристической привлекательности", - приводятся в сообщении слова управляющего директора ДОМ.РФ Анатолия Азизова.