"Циан": частные дома в Подмосковье подорожали на 5% за год

Число предложений останется на уровне прошлого года - 15,2 тыс. объектов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Стоимость квадратного метра в частных домах для круглогодичного проживания в Московской области выросла на 5% за год - до 119 тыс. рублей, сообщил ТАСС главный аналитик "Циан" Алексей Попов.

"На рынке загородной недвижимости Московской области сохраняется очень медленный рост цен. За последние 12 месяцев в домах, пригодных для круглогодичного проживания, стоимость метра выросла с 113 до 119 тыс. рублей (на 5%). Средние расценки на сами дома увеличились с 23,3 до 24 млн рублей (на 3%)", - рассказал Попов.

Число предложения останется на уровне прошлого года - 15,2 тыс. объектов, добавил эксперт. По его словам, ограничением для рынка выступает не объем предложения (это показатель остается на высоком уровне, способном удовлетворить имеющийся спрос), а высокие ставки по ипотеке, растущие цены на строительные материалы.

"Темпы продаж в 2025 году чуть выше, чем во второй половине 2024 года (1,5 тыс. сделок в месяц против 1,3 тыс.)", - заключил Попов.