Около 4,8 тыс. москвичей подали документы на новое жилье по реновации в октябре

По словам руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, больше всего правообладателей в октябре появилось на северо-востоке столицы

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Почти 4,8 тыс. жителей столицы в октябре 2025 года оформили документы на новое жилье по программе реновации. Об этом сообщила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

"В октябре почти 4,8 тысячи москвичей из 181 дома оформили документы на новое жилье по программе реновации. Примерно столько же участников программы заключили договоры на комфортные квартиры в первый месяц осени", - отметила Соловьева, чьи слова приводятся на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По ее словам, больше всего правообладателей в октябре появилось на северо-востоке столицы, где ключи от жилья в новостройках получили почти 1,1 тыс. участников программы, а также на северо-западе и западе. "В этих двух округах квартиры получили около 650 и 630 человек соответственно", - сказала Соловьева.

Как отмечается, при переселении жителей город учитывает расположение расселяемых домов. Как правило, жителям столицы предлагают квартиры в новостройках, которые находятся недалеко от их прежнего жилья и в тех же районах. Исключение составляют только Зеленоград и ТиНАО, в которых переселение ведется в границах округа.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что более 215 тыс. москвичей приступят к переселению по программе реновации в 2026-2028 годах. Вся информация о программе представлена на портале mos.ru.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов.