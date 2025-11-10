Более трети опрошенных россиян недовольны состоянием своих квартир

В исследовании компании по ремонту Domeo и платформы "Авито услуги" говорится, что 36% из них собираются делать ремонт в течение полутора лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Состоянием своих квартир недовольны около 40% россиян, говорится в исследовании компании по ремонту Domeo и платформы "Авито услуги", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Опрос, в котором приняли участие более 2 тыс. человек, показал, что 38% респондентов недовольны состоянием своих квартир. Еще 19% находятся в процессе ремонта. Только 17% россиян полностью довольны состоянием своих квартир", - отмечается в материалах.

Среди тех, кто не доволен текущим состоянием жилья, 36% планируют начать ремонт в течение ближайших полутора лет: половина - до конца 2025 года, остальные - в течение 2026 года, отмечается в исследовании.

При этом около 15% участников опроса откладывают ремонт на более длительный срок. Это связано с ростом необходимых затрат, из-за чего решение о сроках ремонта для многих становится не только бытовым, но и финансовым вопросом. На фоне повышения стоимости жилья и ипотечных ставок все больше россиян выбирают обновление уже имеющегося пространства вместо покупки нового.