Цена "квадрата" в сотне самых дорогих квартир Москвы впервые приблизилась к 5 млн рублей

Согласно материалам "Intermark городская недвижимость", в среднем элитные столичные квартиры предлагается приобрести за 1,44 млрд рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Средняя стоимость 1 кв. м. в 100 самых дорогих квартирах Москвы по состоянию на октябрь 2025 года составила 4,9 млн рублей/кв. м. Об этом говорится в материалах агентства "Intermark городская недвижимость", которые есть в распоряжении ТАСС.

"По состоянию на октябрь 2025 года средняя цена одного кв. м в 100 самых дорогих квартирах Москвы составила 4,9 млн рублей/кв. м", - отмечается в материалах агентства, составившего рейтинг Prime Central Moscow TOP-100 Index для рынка высокобюджетного жилья столицы.

По данным аналитиков, за третий квартал этого года было продано девять входящих в рейтинг элитных квартир. Из первой сотни 73% жилья предлагается на первичном рынке, 27% - на вторичном. По сравнению с 2024 годом соотношение долей "первички" и "вторички" не изменилось. По итогам августа-октября текущего года Тверской район занял первое место по числу элитных квартир и апартаментов - 24 объекта.

Согласно материалам, в среднем элитные столичные квартиры предлагается приобрести за 1,44 млрд рублей. Общая стоимость первой сотни такого жилья составила порядка 144 млрд рублей, что в 1,8 раз больше по сравнению со значением осени 2020 года. Самое дорогое элитное жилье в Москве (без учета особняков) продается более чем за 7,5 млрд рублей, самое недорогое - за 215 млн рублей

Диапазон площадей квартир, входящих в рейтинг, составил от 64 до 880 кв. м, при этом 34% от общего объема предложения занимают объекты площадью свыше 300 кв. м. Средняя площадь квартиры составляет 294 кв. м, что на 4% меньше, чем в третьем квартале 2024 года. Отмечается, что 22% объектов из рейтинга - пентхаусы.