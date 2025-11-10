"Домклик": спрос на рыночную ипотеку в РФ вырос почти на 40% в октябре

Также спрос стабильно растет и на программы с господдержкой

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Спрос на рыночную ипотеку в России увеличился почти на 40% в октябре по сравнению с сентябрем 2025 года, говорится в сообщении сервиса Сбербанка "Домклик" со ссылкой на его руководителя Алексея Лейпи.

"По результатам октября 2025 года мы видим рекордный рост интереса к базовым программам ипотеки. Выдачи на приобретение жилья по рыночным ставкам увеличились почти на 38% к сентябрю", - отметил Лейпи.

По его словам, это объясняется поэтапным снижением ключевой ставки и, как следствие, снижением ставок Сбера по рыночным программам. Так, в октябре средневзвешенная ставка Сбера по базовой ипотеке опустилась до 19,8%, в то время как еще в сентябре она составляла более 21%. Кроме того, на рост выдач в октябре повлиял фактор отложенного спроса.

По данным аналитиков, в октябре россияне оформили рыночных ипотечных кредитов на сумму свыше 80 млрд рублей, что стало рекордным показателем в 2025 году. Наиболее востребованной базовой программой остается ипотека на вторичное жилье - в октябре на нее пришлось 52,5 млрд рублей, или около 65% от общего объема выдач на рынке рыночного кредитования. По итогам октября регионами с наиболее значимой долей выдач ипотеки по рыночным ставкам стала Самарская область (39,7%). В тройку также вошли Омская и Кемеровская области с практически идентичными показателями - 33,8% и 33,5% соответственно.

Спрос стабильно растет и на программы с господдержкой. В октябре Сбер выдал льготной ипотеки на сумму чуть более 270 млрд рублей (+23% к сентябрю 2025 года). В то же время доля льготных ипотечных программ на рынке вновь снизилась на 1,7 процентных пункта (п. п.), до 76,9%. Это связано с более высокими темпами прироста рынка базовых ипотечных программ.

По другим льготным ипотечным программам наибольший прирост выдач зафиксирован по Дальневосточной и Арктической ипотеке (ДВиА) - плюс 17% к сентябрю 2025 года. В октябре по ДВиА Сбер выдал более 21 млрд ипотечных кредитов, что стало рекордом для этой программы за последние три года.