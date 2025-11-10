В Дагестане ввод жилых домов вырос почти на 43%

Производство продукции сельского хозяйства в регионе выросло на 101,8%

МАХАЧКАЛА, 11 ноября. /ТАСС/. Ввод жилых домов в Дагестане вырос почти на 43% в 2025 году, сообщает региональное правительство.

"Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел рабочую встречу с министром экономики и территориального развития республики Гаджи Султановым. <…> По предварительным данным, за девять месяцев 2025 года темпы роста основных социально-экономических показателей развития составили: производство продукции сельского хозяйства - 101,8%, объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", - 102,2%, ввод жилых домов - 42,8%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельно обсуждены вопросы реализации "прорывных" проектов. "За девять месяцев 2025 года на их реализацию привлечено 29,3 млрд рублей и создано 886 рабочих мест. В целом с начала реализации проектов создано 3202 рабочих места", - добавили в правительство республики.