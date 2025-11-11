Эксперт Азизов предложил запустить в России молодежную ипотеку на срок до 50 лет

По словам директора по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов группы компаний А101, даже с учетом поэтапного снижения ключевой ставки ЦБ рыночная ипотека сейчас малодоступна для молодежи

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Введение льготной ипотеки на срок до 50 лет было бы целесообразно в России для молодых специалистов. Такое мнение высказал ТАСС директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов группы компаний А101 Рустам Азизов.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею продления продолжительности ипотечных кредитов в США до 50 лет.

"Мне близка идея увеличения срока по ипотеке, однако я вижу ее применение больше в контексте льготным программ. Например, в рамках молодежной ипотеки. Молодым людям в начале своего профессионального пути сложно планировать приобретение недвижимости, если они не попадают под существующие льготные предложения", - сказал Азизов.

По его словам, даже с учетом поэтапного снижения ключевой ставки ЦБ рыночная ипотека сейчас малодоступна для молодежи. "Введение целевой программы для молодых специалистов на срок до 50 лет могло бы решить вопрос доступности жилья для более молодой целевой аудитории. А это, на мой взгляд, уже способно оказать положительное влияние и на демографическую ситуацию в стране", - отметил эксперт.

Основатель компании Baza Development Марк Заводовский напомнил, что продолжительность жизни растет, по классификации ВОЗ возрастные рамки для молодежи увеличены до 45 лет, средний возраст - до 59 лет, а пожилой - до 74. "Следовательно, период работоспособности и возможности выполнять финансовые обязательства тоже увеличился. Поэтому инициатива по выдаче ипотеки на 50 лет может быть успешной при условии разработки четкого механизма изъятия квартиры и наследования кредитных обязательств", - сказал эксперт ТАСС.

Однако, следует учитывать, что для пожилого возраста характерна особенность в виде развития проблем со здоровьем, продолжил Заводовский. Поэтому в дополнении все-таки требуется разработка мер поддержки пожилых людей - в случае наличия ряда заболеваний - для сопровождения процесса обмена ипотечного жилья на более дешевое в случае невозможности погашать кредит.

Долгая ипотека по низкой ставке

Эксперт по ипотечному рынку Сергей Гордейко считает, что ипотечные программы сроком до 50 лет оправданы при ставке менее 3%.

"В России были эксперименты с ипотекой на 40 лет. Логика основана на математике. Чем длиннее срок, тем большую сумму выплаты получит заемщик с одной и той же зарплатой. Формула ежемесячного аннуитетного платежа (заемщик вносит равные суммы по кредиту, которые не меняются из месяца в месяц - прим. ТАСС) устроена так, что эффект будет только при ставке 1-2, максимум 3%", - сказал эксперт.

Он добавил, что ипотечные заемщики погашают кредит в среднем за 7-10 лет, хотя они выдаются сроком до 30 лет. При рыночных ставках оптимально брать кредит на 15 лет.

"По данным ЦБ, средний срок ипотечного займа в России составляет 26-27 лет. При этом, в зависимости от региона, сроки ипотечных выплат могут сильно варьироваться - от 15-16 лет в Карелии, Новгородской области и Алтае до 27 лет в крупных городах и некоторых регионах. Повсеместное увеличение сроков ипотечных выплат не несет практической необходимости и может применяться как адресное решение проблем доступности жилья в конкретных городах и регионах", - добавил руководитель отдела аналитики Dominanta Леонид Скороходов.

По его словам, двукратное увеличение срока ипотечных выплат, как в случае с США, можно назвать экстренным механизмом, попыткой решить проблему доступности жилья наиболее простым иочевидным путем, здесь и сейчас. Ключевой проблемой, является уязвимость таких схем в долгосрочной перспективе (инфляция, экономические кризисы, экономическая и политическая нестабильность).