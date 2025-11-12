В России объем кредитных линий для застройщиков приближается к 22 трлн рублей

Как напомнил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, застройщики имеют более доступные источники кредитования - ставка по всему портфелю проектного финансирования - 10,2%

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Объем открытых кредитных линий для застройщиков в России приближается к 22 трлн рублей, сообщил в ходе пленарного заседания в Совете Федерации гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Даже в условиях высоких ставок банки продолжают финансировать стройку. Объем открытых кредитных линий для застройщиков приближается к 22 трлн рублей. При этом в стройке уже "работают" около 10 трлн рублей. На счетах эскроу сейчас более 7,2 трлн рублей - это деньги граждан, которые в безопасности", - сказал Мутко.

Он добавил, что застройщики имеют более доступные источники кредитования - ставка по всему портфелю проектного финансирования - 10,2%. Это в два раза ниже, чем в других отраслях. Сегодня 98% домов строится с использованием эскроу-счетов.