В Смоленской области расселят 26 многоквартирных домов

Власти планируют переселить порядка 220 человек до конца 2027 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. В Смоленской области порядка 26 аварийных многоквартирных домов (МКД) будут расселены до конца 2027 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Сейчас мы досогласовываем программу с Фондом развития территорий переселения аварийного жилья до 2030 года. <…> Мы определили для себя, что где-то переселим порядка 220 человек за ближайшие два года", - сказал он, уточнив, что всего будет расселено около 26 МКД.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что в настоящее время проводятся конкурсные мероприятия для приобретения 77 квартир в строящихся домах. Это позволит в 2026 году переселить 138 человек из 2,9 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда в Смоленске и Сафоново. Общий объем финансирования составляет 318,7 млн рублей.

Анохин отметил, что параллельно ведется работа с частными застройщиками для дополнительного расселения аварийных домов. "Я думаю, благодаря такому механизму за два года дополнительно человек 30 еще, наверное, вот так расселим", - подчеркнул он.

С 2025 года работа по расселению аварийного жилья ведется по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", в соответствии с которым к 2030 году в регионах страны запланировано расселить аварийные дома общей площадью 6,2 млн кв. м и улучшить жилищные условия 345 тыс. россиян.