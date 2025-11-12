В ДФО заселены более 2 тыс. арендных квартир

В стройке находятся более 11 тыс. квартир

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Более 2 тыс. квартир заселено по программе строительства доступного арендного жилья на Дальнем Востоке, оператором которой выступает ДОМ.PФ. Об этом сообщил ТАСС гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"В стройке находятся более 11 тыс. квартир. Есть еще два региона, где уточняются сроки. Это Чукотка и Бурятия. А в целом все идет неплохо. 2 тыс. 90 квартир уже заселено. Я думаю, что в следующем году - начале 2027 года все квартиры будут заселены", - сказал Мутко.

ДОМ.PФ с 2016 года работает по нескольким направлениям аренды жилья: коммерческой, корпоративной, льготной для отдельных категорий граждан и студенческой. Сейчас в портфеле компании 84 проекта в 19 регионах России. Профинансировано строительство около 22,8 тыс. квартир и апартаментов с современной отделкой, мебелью и техникой общей площадью около 1,1 млн кв. м. Суммарный объем инвестиций - более 141 млрд рублей.