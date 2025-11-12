Росреестр заметил расхождения в данных о многоквартирных домах в ЕГРН и ГИС ЖКХ

Ситуация коснулась более 64 тыс. объектов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Расхождения существуют между сведениями о многоквартирных домах в едином госреестре недвижимости (ЕГРН) и в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

"Между сведениями о многоквартирных домах в ЕГРН и ГИС ЖКХ действительно есть расхождения, о которых говорят регионы. Мы проанализировали сведения о многоквартирных домах, в которых есть такие разночтения. Это 64 730 домов. Дополнили необходимые сведения из ГИС ЖКХ - 46 тыс. объектов. И не установили необходимых сведений в ГИС ЖКХ практически по 17 тыс. объектов, поскольку по этим домам отсутствует какая-либо техническая документация, откуда можно было бы взять необходимые сведения", - сказал он.

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях. Президент РФ Владимир Путин 30 апреля 2021 года подписал закон, согласно которому Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ наделяется всеми полномочиями по утверждению нормативных правовых актов, регламентирующих работу ГИС ЖКХ.