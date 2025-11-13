"Мир квартир": новостройки Краснодарского края за год подорожали на 9,6%

Вторичная недвижимость подорожала на 2,8%

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Новостройки на курортах Краснодарского края за год подорожали на 9,6%, вторичная недвижимость - на 2,8%. Об этом ТАСС рассказали аналитики федерального портала "Мир квартир".

"Если смотреть на динамику цены квадратного метра на первичном рынке (на курортах Краснодарского края - прим. ТАСС), то она везде выросла, кроме Туапсе, где произошло падение на 4%. В среднем по курортам края случился рост цены на 9,6%, до 271 294 руб./кв. м <...> На вторичном рынке средняя цена квадратного метра по этим городам сейчас составляет 206 365, это на 2,8% больше, чем год назад", - отмечается в материалах.

Новостройки сильнее всего подорожали в Анапе (+13,3%), меньше всего - в Новороссийске (+0,6%). Общая цена квартир также выросла во всех курортных городах края, кроме Туапсе, где она снизилась за год на 9,4%. Наибольший рост цен произошел в Геленджике (+7,7%), наименьший - в Сочи (+6,7%). В среднем стоимость объекта в регионе выросла на 6,8%, до 11,9 млн рублей. В среднем по курортам предложение сократилось на 26% за год.

Спрос на курортах Краснодарского края в этом году существенно ниже, чем в прошлом, а сокращение предложения новостроек (везде, кроме Анапы) объясняется уменьшением выхода новых проектов, рассказал ТАСС генеральный директор "Мир квартир" Павел Луценко. По его словам, цены на новостройки Сочи, Анапы и Геленджика продолжают расти темпами инфляции в основном за счет элитного сегмента, тогда как в ноябре прошлого года годовой прирост составлял 20%.

По данным аналитиков, на вторичном рынке на курортах Краснодарского края цена квадратного метра выросла везде, самая значительная динамика - в Туапсе (+7,5%) и Геленджике (+7,3%). Наименьшая - в Сочи (+2,4%). Средняя цена объекта выросла в Геленджике (+5,3%), Сочи (+4%) и Туапсе (+0,2%). В Новороссийске и Анапе она снизилась - на 3,9% и 3,5% соответственно. Средняя стоимость квартиры на курортах края выросла за год на 1,6%, до 9,7 млн рублей.