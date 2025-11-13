В Москве заявили, что городские торги по жилью гарантируют отсутствие прав третьих лиц

В столичном департаменте по конкурентной политике отметили, что столица выставляет на открытые аукционы самые разные объекты недвижимости

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Приобретение жилой недвижимости на городских торгах в Москве является безопасным вариантом, поскольку город выставляет на аукционы квартиры, свободные от прав третьих лиц. Об этом ТАСС сообщили в столичном департаменте по конкурентной политике.

"Приобретение жилой недвижимости на торгах - это всегда безопасная сделка, юридическая чистота которой гарантирована городом. Москва выставляет на аукционы квартиры, свободные от прав третьих лиц, что подтверждается документами, размещенными в составе каждого лота", - отметил собеседник агентства.

В департаменте напомнили, что столица выставляет на открытые аукционы самые разные объекты недвижимости: квартиры, нежилые помещения, машино-места, земельные участки и другие. Витриной для таких предложений выступает Инвестиционный портал Москвы.

"В разделе "Торги Москвы" можно найти всю необходимую информацию о лотах: фотографии, документацию, условия и форму реализации. Здесь же есть возможность совершить 3D-тур по объектам, узнать о сроках проведения заявочных кампаний и открытых электронных аукционов. Вся процедура, вплоть до подписания документов, проходит онлайн и не требует личного участия", - пояснили в ведомстве.

В Федеральной нотариальной палате (ФНП) также ранее рассказали ТАСС, как обезопасить себя при покупке жилья. После инцидента с пенсионеркой из Москвы, отсудившей с помощью справки об умственной отсталости проданную шесть лет назад квартиру, юристы напомнили, что сделки в нотариальной форме практически не оспариваются. В год в России совершается более 500 тыс. безопасных нотариальных сделок с жильем. А в первые месяцы 2025 года наблюдался устойчивый рост таких сделок: с января по апрель их было оформлено почти 310 тыс., что на 21% больше, чем за аналогичный период 2024 года.