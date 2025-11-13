Власти Москвы согласовали архитектурную концепцию делового пространства на севере столицы

Редакция сайта ТАСС

LAVIN workplace © Пресс-служба FORMA

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы утвердили архитектурно-градостроительное решение делового пространства Lavin на севере столицы. Об этом говорится в сообщении компании Forma (девелопер проекта).

"Утверждено архитектурно-градостроительное решение делового пространства Lavin. Объект расположится по адресу: Ильменский проезд, земельный участок 13/8", - рассказали в компании.

Общая площадь проекта составит 68,7 тыс. кв. м. Облик здания формируют светлые фасады и панорамное остекление. Архитектурные элементы первого уровня расположатся под углом. Тонированное остекление первых этажей усилит эффект "парения" здания. Фасады паркинга повторят архитектурные приемы основного здания. "Мы соединили выразительный облик с рациональным наполнением, чтобы создать удобную рабочую среду", - пояснил руководитель девелоперской компании Forma Илья Чепрасов.

Комплекс станет новой доминантой района, так как на него открывается панорамный вид со стороны основных транспортных потоков, прокомментировал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. "Он позволит создать визуальный и функциональный буфер между железнодорожной зоной и общественно-жилой застройкой", - приводятся его слова на сайте столичного стройкомплекса.