Гренландия усложнит иностранцам покупку недвижимости

СТОКГОЛЬМ, 14 ноября. /ТАСС/. Парламент Гренландии принял решение усложнить иностранным гражданам процедуру покупки недвижимости и приобретение права землепользования на острове. Об этом сообщает местное издание Sermitsiaq.

Покупка земли на Зеленом острове невозможна. Вся земля принадлежит государству, разрешено лишь приобретение права использования конкретного участка. Однако недвижимость покупать можно.

Законопроект об изменении процедуры представлен на фоне возникновения у иностранцев интереса к приобретению гренландской недвижимости, особенно у американцев, которых интересует покупка земли. Это началось после заявлений президента США Дональда Трампа о желании взять Гренландию под американский контроль. В связи с этим гренландские власти еще в январе внесли в финансовый закон положение, затрудняющее иностранцам покупку недвижимости.

По новому закону только компаниям и организациям Гренландии, Дании и Фарерских островов разрешено приобретать на острове право землепользования и недвижимость. При отсутствии у потенциального покупателя датского подданства он должен прожить в Гренландии как налогоплательщик не менее двух лет. Гренландские политики пока не смогли договориться, сохранить ли существующий ценз оседлости или увеличить его до пяти лет.

Новый закон должен вступить в силу в начале 2026 года.

Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергли.