Хуснуллин заявил о двукратном росте запретов на сделки без владельцев жилья

С начала 2025 года подано более 1 млн таких заявлений, отметил вице-премьер России

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россияне запретили более 1 млн регистраций сделок с недвижимостью без личного участия с начала 2025 года, что почти в два раза больше показателей аналогичного периода 2024 года. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"С начала 2025 года подано более 1 млн заявлений о запрете регистрации сделок без личного участия, что почти в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года", - приводятся в сообщении его слова.

Хуснуллин отметил, что по числу заявлений на запрет в 2025 году лидирует Центральный федеральный округ (ЦФО) России с показателем, превышающим 428 тыс., из которых почти 329 тыс. принято в Москве. Приволжский федеральный округ (ПФО) обработал более 209 тыс. подобных заявлений, более 59 тыс. из них - в Республике Башкортостан. Замыкает тройку лидеров Северо-Западный федеральный округ (СЗФО), где принято более 164 тыс. заявлений, из которых почти 138 тыс. зарегистрировано в Санкт-Петербурге.

С начала года количество заявлений, поданных в электронном виде, выросло более чем до 265 тыс., что на 25,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - свыше 127 тыс., что также составляет 21,4% от общего количества поданных заявок. Для внесения в единый госреестр недвижимости (ЕГРН) записи о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения права или обременения объекта недвижимости без личного участия собственника нужно подать соответствующее заявление. Это можно сделать онлайн через официальный сайт Росреестра, личный кабинет на госуслугах или лично при обращении в МФЦ.