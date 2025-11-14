Заявки на расселение аварийного жилья одобрили еще четырем регионам

Финансирование в рамках проекта предоставят Удмуртской Республике, Ленинградской области, Республике Коми и Ставропольскому краю

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Заявки на финансирование в рамках нового этапа программы расселения аварийного жилья в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" одобрены еще четырем регионам России - Удмуртской Республике, Ленинградской области, Республике Коми и Ставропольскому краю. Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"Переселение граждан из аварийного жилья - одна из приоритетных задач, обозначенных президентом России. В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" регионы получают финансовую поддержку для реализации нового этапа программы. Еще четыре субъекта получат 693,5 млн рублей от Фонда развития территорий, который при кураторстве Минстроя выступает оператором программы, эти средства позволят улучшить жилищные условия примерно 1,5 тыс. человек, переселяемых из непригодных для проживания домов общей площадью около 25,2 тыс. кв. м. Такая работа, направленная на повышение качества жизни граждан, будет последовательно продолжаться", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

По словам Хуснуллина, Удмуртской Республике одобрено 89,53 млн рублей на переселение 567 человек из аварийных домов площадью 10,41 тыс. кв. м, Ленинградской области - 290,12 млн рублей на переселение 453 человек из аварийных домов площадью 6,24 тыс. кв. м, Республике Коми - 240,84 млн рублей на переселение 357 человек из аварийных домов площадью 6,96 тыс. кв. м, Ставропольскому краю - 72,97 млн рублей на переселение 105 человек из аварийных домов площадью 1,54 тыс. кв. м.

Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин отметил, что на сегодняшний день одобрены заявки 84 регионов на общую сумму порядка 37,7 млрд рублей. По его словам, это позволит расселить около 1 млн кв.м. аварийного жилья, в котором проживают примерно 56,5 тыс. человек.

С 2025 по 2030 год в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" запланировано переселение 345 тыс. человек из 6,2 млн кв. м аварийного жилья.