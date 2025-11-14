Первый за 25 лет санаторий откроют в Сочи

Объем инвестиций в проект превысил 12 млрд рублей

СОЧИ, 14 ноября. /ТАСС/. Первый за 25 лет новый санаторий в Сочи 15 ноября примет гостей, объем инвестиций в проект превысил 12 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В Сочи к открытию готовится санаторий. Это первая здравница, которую построили на курорте за последние 25 лет. В проект вложили больше 12 млрд рублей. Соглашение о его реализации мы подписали четыре года назад на Петербургском международном экономическом форуме", - сказал Кондратьев журналистам.

Строительство четырехзвездочной здравницы началось в 2022 году. Объект введен в эксплуатацию в июне этого года, а 15 ноября санаторий примет первых гостей. В лечении пациентов будут применять современные медицинские технологии и традиции бальнеологического курорта. Комплекс включает бассейн, медицинский центр, ресторан и павильон для приема питьевой воды.

"Сегодня для нас важно поддерживать такие инвестпроекты, которые способствуют развитию санаторно-курортной отрасли и укрепляют экономику края", - подчеркнул глава региона.

Для отдыхающих будут доступны разнообразные процедуры: грязе- и водолечение, криотерапия. В санатории работают свыше 90 медицинских специалистов.