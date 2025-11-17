В НАО выделят 27,8 млн рублей для строительства индивидуального жилья на селе

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Дополнительные средства для строительства индивидуального жилья на селе предусмотрят в бюджете Ненецкого автономного округа в 2025 году. Общая сумма поддержки составит 27,8 млн рублей, сообщила губернатор НАО Ирина Гехт.

"Вносим изменения в бюджет текущего года. Выделяем дополнительные 27,8 млн руб. на программу "30/70" на социальные выплаты сельчанам, которые строят свои дома. Изначально по программе в 2025 году планировалось финансово поддержать восемь семей. Но теперь получится сделать это еще для 10 семей", - отметила губернатор.

Программа "30/70" работает в регионе с 2009 года. Окружной бюджет финансирует 70% от нормативной стоимости строящегося или уже возведенного жилья. Остальные 30% - это собственные либо заемные средства граждан.

По словам Гехт, за 16 лет действия программы господдержку на индивидуальное жилищное строительство получили 344 семьи НАО.