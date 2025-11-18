В Липецке началось заселение первого арендного дома

Ежемесячная арендная плата стартует от 30 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Заселение квартир началось в первом арендном проекте ДОМ.РФ в Липецке, говорится в сообщении компании.

"В Липецке при участии ДОМ.РФ началось заселение первого арендного дома в регионе. Он входит в состав жилого комплекса (ЖК) "Суббота" на улице Неделина. На открытии присутствовали заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов и заместитель губернатора Липецкой области Роман Петрухин", - отмечается в сообщении.

В 19-этажном многоквартирном доме арендаторам будут предоставлены 139 квартир различных планировок: от уютных студий до просторных трехкомнатных квартир. Ежемесячная арендная плата начинается от 30 тыс. рублей. На первые шесть месяцев арендаторам будет доступна скидка в размере 10%, а также рассрочка депозита на три месяца на постоянной основе.

Часть квартир передадут врачам, которые будут получать субсидию в сумме от 10 тыс. до 15 тыс. рублей на аренду из средств регионального бюджета. Бронирование квартир в доме началось в конце октября.

"ДОМ.РФ занимается созданием и развитием рынка цивилизованной аренды жилья с 2016 года. Сегодня общий фонд под нашим управлением превышает миллион квадратных метров. В Липецке мы запускаем десятый дом по направлению "Коммерческая аренда для граждан". Основная цель нашей работы - вывести рынок аренды из "серой" зоны, предоставить нанимателям качественное жилье, отвечающее самым современным представлениям о комфорте и удобстве, с прозрачными условиями стоимости и широким набором сервисов", - отметил Филиппов.

Соглашение о реализации проекта было подписано между ДОМ.РФ, правительством Липецкой области и застройщиком в 2022 году на форуме "Среда для жизни" в Тамбове. Позднее в области была принята льгота по налогу на имущество, затем региональная комиссия признала будущий ЖК соответствующим критериям масштабного инвестиционного проекта, благодаря чему участок площадью 1,03 га был передан инвестору на специальных условиях.